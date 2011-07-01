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Смольный направит субсидии региональным федерациям по адаптивным видам спорта спб
Сегодня, 10:39
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Смольный направит субсидии региональным федерациям по адаптивным видам спорта спб

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Всего на приобретение экипировки, инвентаря и спортивного оборудования передадут 2,9 млн рублей.

Правительство Петербурга предоставят региональным федерациям по адаптивным видам спорта возмещение затрат на приобретение экипировки, инвентаря и спортивного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на соответствующее постановление.

Документ распространяется на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: за это время федерации получат 2,9 млн рублей.

Отметим, что на субсидии смогут претендовать исключительно те федерации, которые успешно прошли государственную аккредитацию.

Ранее мы сообщили о том, что  Смольный оплатит почти 120 тыс. путёвок петербургским детям в летние лагеря.

Фото: Правительство Петербурга

 

Теги: адаптивные виды спорта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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