Смольный оплатит почти 120 тыс. путёвок петербургским детям в летние лагеря

Всего на территории города работает 373 лагеря.

За стартовавший летний сезон 2023 года власти Петербурга полностью или частично оплатят около 120 тыс. путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что в 20-ти лагерях Северной столицы с 27 мая заработала первая смена. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что учреждения могут посетить дети и из других городов страны.

Город предоставит более 37,6 тыс. бесплатных путевок в загородные лагеря и выдаст более 75 тысяч сертификатов для частичной оплаты путёвки на общую сумму 22,6 тыс. рублей.

Всего на территории города работает 373 лагеря.

Ранее мы сообщили о том, что более 39 тыс. ребят отправились отдыхать в детские лагеря Ленобласти на первую смену.

Фото: Piter.TV