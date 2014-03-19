Более 39 тыс. ребят отправились отдыхать в детские лагеря Ленобласти на первую смену

Учреждения подготовили для подопечных различные соревнования, конкурсы и интеллектуальные игры.

В детские оздоровительные лагеря Ленобласти на первую смену отправились свыше 39 тыс. детей и подростков. Об этом пишет пресс-служба Комитета по образованию 47-ого региона.

Все учреждения подготовили для ребят подготовили для ребят насыщенную и развлекательную программу с соревнованиями, конкурсами и интеллектуальными играми. Например, детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк" провёл традиционную линейку, в ходе которой воспитанникам лагеря раздали галстуки и флаги.

В центре оздоровления и отдыха "Березняки" состоялся верёвочный курс, который позволил детям сплотиться при помощи активных игр. Также дети участвовали в игре "Бюрократия" и интеллектуальном квизе.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть расширит действие сертификата на тройню.

Фото: Комитет по образованию Ленобласти