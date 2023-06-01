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Ленобласть расширит действие сертификата на тройню

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Сейчас его можно тратить только на покупку квартиры.

В Ленинградской области сертификат на улучшение жилищных условий для родителей тройняшек теперь можно будет потратить не только на приобретение квартиры, но и на строительство своего дома. Об этом сообщила региональная администрация.

Поручение расширить действие сертификата дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, в Международный день защиты детей на торжественной выписке мамы с тремя новорожденными в Гатчине.

Молодым родителям Веронике и Вадиму Черняевым губернатор вручил сертификат на 3 млн рублей. У них 15 мая родились три девочки, которых назвали Ева, Адель и София.

Фото и видео: администрация Ленобласти

Теги: сертификат, тройня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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