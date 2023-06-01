Ленобласть расширит действие сертификата на тройню

В Ленинградской области сертификат на улучшение жилищных условий для родителей тройняшек теперь можно будет потратить не только на приобретение квартиры, но и на строительство своего дома. Об этом сообщила региональная администрация.
Поручение расширить действие сертификата дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, в Международный день защиты детей на торжественной выписке мамы с тремя новорожденными в Гатчине.
Молодым родителям Веронике и Вадиму Черняевым губернатор вручил сертификат на 3 млн рублей. У них 15 мая родились три девочки, которых назвали Ева, Адель и София.
Фото и видео: администрация Ленобласти
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