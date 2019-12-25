Фонд имущества Петербурга готовит первые торги по аренде объектов нежилого фонда

Фонд получил первые пакеты документов по 10 лотам.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" и в комитете имущественных отношений сообщили, что в рамках подписанного договора на подготовку и организацию аукционов на право заключения договоров аренды Фонд получил первые пакеты документов по 10 лотам.

В списке оказались объекты на Литейном проспекте, Казанской улице, улице Рубинштейна и другие. Площадь лотов всего составила 934,1 "квадрат". Половина объектов может использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные имеют офисный и складской потенциал. Самым дорогим объектом стал подвал в Доходом доме князя Мурузи, начальная цена составила около 2,7 млн рублей.

Также в Фонд передадут еще 12 лотов. Всего до конца года планируется выставить на торги не менее 200 объектов.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году город выставил на торги право аренды 178 нежилых зданий и помещений, сдано в аренду было 148 объектов.

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