За неделю госпитализировали 80 человек с гриппом и ОРВИ в Ленобласти

Дети до 14 лет составляют 43,9% от числа всех заболевших.

За неделю в Ленобласти госпитализировали 80 человек с гриппом и ОРВИ. Об этом 28 декабря рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы попали 42 ребенка. Уровень заболеваемости вырос на 9,7% по сравнению с предыдущей неделей. Среди детского населения наиболее высокая заболеваемость отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет. Дети до 14 лет составляют 43,9% от числа всех заболевших.

Ранее трехлетний петербуржец получил ожог пищевода после того, как мама напоила его раствором марганцовки. Перед этим ребёнок по недосмотру проглотил деталь от звонка велосипеда.

Фото: Piter.tv

