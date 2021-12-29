За неделю экопункты посетили 550 петербуржцев

Экологи собрали и утилизировали более 25 килограмм ртутьсодержащих отходов, три технических термометра, 11,5 килограмма химических источников тока и 451 люминесцентную лампу.

За неделю более 550 петербуржцев посетили экопункты. Они сдали более 450 килограмм химических отходов, около 270 килограмм техники, а также почти 265 килограмм покрышек.

Как рассказали в пресс-службе комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в период с 10 по 16 января экологическая обстановка в городе оставалась стабильной. \

Отмечается, что аварийная служба "Экостроя" за неделю получила 234 обращения граждан по соответствующим вопросам. Сотрудники выполнили 42 выезда, из них 39 – для обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями и другие.

Экологи собрали и утилизировали более 25 килограмм ртутьсодержащих отходов, три технических термометра, 11,5 килограмма химических источников тока и 451 люминесцентную лампу. Также были проведены работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезли 10 кубометров отходов.

Ранее ель на Дворцовой площади после праздников превратится в часы. Ребята из детских учреждений позитивно встретили эту идею.

Фото: Piter.tv