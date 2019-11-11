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Ель на Дворцовой площади после праздников превратится в часы
Сегодня, 19:19
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Ель на Дворцовой площади после праздников превратится в часы

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Ребята из детских учреждений позитивно встретили эту идею. 

Из главной ели на Дворцовой площади сделают часы. Вторую жизнь дерево получит после новогодних праздников. Об этом 29 декабря, в среду, рассказали в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Как сообщили в комитете, в этом году они продолжат реализовывать идею прошлого года по изготовлению настенных часов из сечения ствола ели. Он добавил, что ребята из детских учреждений позитивно встретили эту идею. 

Напомним, что в прошлом году из главной ели сделали 40 часов и передали в социальные учреждения. 

Ранее петербуржцы чаще стали покупать эко-елки и заказывать услуги по декору деревьев.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вторая жизнь, дворцовая площадь, ель, часы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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