Ель на Дворцовой площади после праздников превратится в часы

Ребята из детских учреждений позитивно встретили эту идею.

Из главной ели на Дворцовой площади сделают часы. Вторую жизнь дерево получит после новогодних праздников. Об этом 29 декабря, в среду, рассказали в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Как сообщили в комитете, в этом году они продолжат реализовывать идею прошлого года по изготовлению настенных часов из сечения ствола ели. Он добавил, что ребята из детских учреждений позитивно встретили эту идею.

Напомним, что в прошлом году из главной ели сделали 40 часов и передали в социальные учреждения.

Ранее петербуржцы чаще стали покупать эко-елки и заказывать услуги по декору деревьев.

Фото: Piter.tv

