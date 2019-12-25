Петербуржцы чаще стали покупать эко-елки и заказывать услуги по декору деревьев

В Петербурге ель в горшке стала востребованнее на 31%, а число объявлений с товаром выросло в 2,5 раза.

В России растет популярность экодвижения, в связи с чем многие задумались об альтернативе срезанным и искусственным деревьям. "ксперты "Авито" зафиксировали рост спроса на "экологичные" ели в горшках, а также на услуги по аренде новогодних деревьев и их оформлению и поделились результатами с Piter.tv.

В декабре спрос на ели в горшках в целом по стране вырос на 84%. В среднем на сайте россиянам предлагают купить дерево за 500 рублей. Так, в Петербурге ель в горшке стала востребованнее на 31%, а средняя цена – 1700 рублей.

Также многие начали пользоваться услугой по аренде живых и искусственных новогодних елок. В Петербурге спрос на аренду подскочил в 2,5 раза, а средняя стоимость составляет 1 250 рублей.

Помимо этого тем, кто не любит самостоятельно распутывать гирлянды и развешивать елочные игрушки, предлагают услуги по оформлению новогодних деревьев. Петербуржцы искали мастеров на 52% чаще, чем в прошлом году. Такая услуга обойдется в тысячу рублей.

Фото: Pexels