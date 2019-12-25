Экологи выполнили 30 выездов по аварийным ситуациям.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что за неделю экологи Петербурга ликвидировали 420 кг нефтесодержащих отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Известно, что экологи выезжали на места вызова около 30 раз. За неделю к специалистам поступило 316 обращений от петербуржцев.

Отмечается, сотрудники комитета по природопользованию вывезли на утилизацию 381 люминесцентную лампу, 221,3 килограмма химических отходов и 420 килограммов нефтесодержащих отходов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обладателями "Единой карты петербуржца" стали почти 330 тысяч человек.

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