В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обладателями "Единой карты петербуржца" стали почти 330 тысяч человек. Об этом на рабочем совещании сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Северной столицы Юлия Лудинова.
Именно сейчас, в условиях повышенных мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса, портал госуслуг стал основным инструментом взаимодействия органов власти с населением
заявила Лудинова
Отмечается, что для петербуржцев на портале "Государственные и муниципальные услуги" в настоящее время работает 250 различных сервисов. Известно, что около 77,5% горожан используют этот портал.
Ранее мы сообщали о том, что в Смольном обсудили социально-экономическое развитие Петербурга.
Фото:pixabay
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