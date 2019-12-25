Пользователям доступны более 250 различных сервисов.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обладателями "Единой карты петербуржца" стали почти 330 тысяч человек. Об этом на рабочем совещании сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Северной столицы Юлия Лудинова.

Именно сейчас, в условиях повышенных мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса, портал госуслуг стал основным инструментом взаимодействия органов власти с населением заявила Лудинова

Отмечается, что для петербуржцев на портале "Государственные и муниципальные услуги" в настоящее время работает 250 различных сервисов. Известно, что около 77,5% горожан используют этот портал.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном обсудили социально-экономическое развитие Петербурга.

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