Главная задача — обеспечение комфортной городской средой жителей.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Смольном обсудили социально-экономическое развитие Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Главная задача — обеспечение комфортной городской средой жителей.

Мы внимательно следим за ее выполнением, все социальные объекты должны быть введены, никакие объяснения не будут приниматься заявил Александр Беглов

Беглов отметил, что несмотря на условия пандемии и самоизоляции государственную программы необходимо продолжать, уделяя одинаковое внимание всем районам города.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы прочтут фронтовые письма в онлайн-режиме.

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