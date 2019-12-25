В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что петербуржцы прочтут фронтовые письма в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.
Отмечается, что любой желающий петербуржец также может принять участие в чтении. Заявки принимают до 25 апреля.
Если у вас нет военного письма, то в заявке Вы можете указать это, и Вам вышлют письмо из архива на Вашу электронную почту.
Все видеозаписи чтения писем будут показаны 29 апреля в трансляции на нашем сайте, каждый сможет стать зрителем и послушать строки военного времени
сказано в сообщении
Напоним, что соответствующий проект существует вот уже пять лет.
Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам ко дню ВМФ.
Фото:VI ОНЛАЙН-МАРАФОН ЧТЕНИЯ ПИСЕМ ВОЕННЫХ ЛЕТ/вк
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