Виртуальное чтение писем «Пишу тебе, моя родная... Я жду тебя, мой дорогой» 29 апреля проведет Северо-Западный институт управления РАНХиГС.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что петербуржцы прочтут фронтовые письма в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Отмечается, что любой желающий петербуржец также может принять участие в чтении. Заявки принимают до 25 апреля.

Если у вас нет военного письма, то в заявке Вы можете указать это, и Вам вышлют письмо из архива на Вашу электронную почту.

Все видеозаписи чтения писем будут показаны 29 апреля в трансляции на нашем сайте, каждый сможет стать зрителем и послушать строки военного времени сказано в сообщении

Напоним, что соответствующий проект существует вот уже пять лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам ко дню ВМФ.

Фото:VI ОНЛАЙН-МАРАФОН ЧТЕНИЯ ПИСЕМ ВОЕННЫХ ЛЕТ/вк