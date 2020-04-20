Проект назван "В потомках наши имена".

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам ко дню ВМФ. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что проект носит название "В потомках наши имена". Предполагается, что мемориал будет состоять из 49 именных плит.

Наш проект связан с незаслуженно забытым пластом истории – развитии Кронштадта под руководством генерал-губернаторов города заявил директор парка "Патриот" ЗВО Андрей Кононов

Планируется, что открытие будет приурочено к празднованию Дня ВМФ, если в городе нормализуется эпидемобстановка.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности.

Фото:петербургский дневник