В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам ко дню ВМФ. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Известно, что проект носит название "В потомках наши имена". Предполагается, что мемориал будет состоять из 49 именных плит.
Наш проект связан с незаслуженно забытым пластом истории – развитии Кронштадта под руководством генерал-губернаторов города
заявил директор парка "Патриот" ЗВО Андрей Кононов
Планируется, что открытие будет приурочено к празднованию Дня ВМФ, если в городе нормализуется эпидемобстановка.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности.
Фото:петербургский дневник
Обсуждение ( 0 )