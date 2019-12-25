За неделю дорожники Петербурга вывезли с улиц более 6 тысяч кубометров снега

Особенно много работы было на выходных после выпавшего снега.

За прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, дорожные предприятия комитета по благоустройству Петербурга вывезли с улиц города более 6 тыс. куб. метров снега. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для борьбы с наледью использовали соляные растворы в объеме 2,3 тыс.куб. метров и 7,7 тыс. тонн песко-соляной смеси. Отмечается, что они являются самими эффективными средствами по борьбе с гололедицей.

После выпавшего снега в прошлую пятницу к уборке улиц города привлекли более 1000 единиц техники. Высота снега составила 3,3 см.

В понедельник, 14 декабря, на маршруты вывели 736 единиц дорожной специализированной техники, уборкой также заняты 1232 работника ручного труда.

Фото: Piter.TV