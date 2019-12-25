На уборку последствий ночного снегопада бросили всю технику

К осадкам были готовы.

На уборку снега в Петербурге бросили всю технику, вышедшую на линии, и машины, заступившие в дежурство. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

Отмечается, что выпавший ночью снег не стал неожиданностью для дорожных предприятий. По данным синоптиков, высота снега составила почти сантиметр. В ночное время суток последствия осадков убирали более тысячи единиц спецтехники и более 1200 сотрудников ручного труда.

На данный момент в уборке заняты 742 единицы техники и 1144 дворников.

Снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме.

Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров" / VK