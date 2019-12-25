Дороги Петербурга очистили от 1 344 кубометров мусора за неделю

В среднем на уборку улиц города выходили 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда в день.

В понедельник, 5 июля, на сайте Смольного появилась информация о проделанной за прошедшую неделю работе сотрудников комитета по благоустройству. Так, рабочие с 28 июня по 4 июля собрали и вывезли с городских улиц более 1 344 кубометров мусора и 1 738 тонн смета.

Днем обычно выходили 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда, а ночью работали более 400 единиц техники и более 200 дворников. Чтобы отмыть городские магистрали, использовали 43,7 тыс. кубометров воды и более 200 литров шампуня.

Сегодня на уборку улиц вышли 504 машины и 902 работника. Садами, скверами и парками занимаются 297 машин и 929 работников.

Ранее мы писали, что в Петербурге в ближайшие дни ожидается свыше +30 градусов.

Фото: Piter.tv