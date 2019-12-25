В Петербурге в ближайшие дни ожидается свыше +30 градусов

Уже в понедельник воздух прогреется до +29..+31 градуса.

На этой неделе в Петербурге снова ожидается свыше +30 градусов. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В понедельник, 5 июля, синоптическая ситуация по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть Европейской России. Поэтому уже сегодня в городе ожидается +29..+31 градус, по Ленобласти +27..+32 градуса. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

В ближайшие три дня Петербурге останется в зоне антициклональной, сухой и солнечной погоды. К среде-четвергу температура воздуха достигнет значений +31..+33 градуса.

Фото: Piter.tv