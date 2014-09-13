За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло почти на 17%

Также на 6,3% выросла суточная госпитализация пациентов с COVID-19.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 16,48%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 25 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Кроме того, по сравнению с прошлым вторником на 8,97% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медучреждениях, а также на 6,3% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

Всеобщая вакцинация населения города, ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются главными противоэпидемическими мерами для сдерживания распространения COVID-19. Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают лиц, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. Если вы чувствуете симптомы острого респираторного заболевания, обязательно вызовите врача на дом. Самостоятельный визит в поликлинику или любое перемещение по городу с симптомами ОРВИ представляют опасность для вашего здоровья и здоровья окружающих, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки первично привито 5 903 человека, а вторично вакцинировались 2 811 петербуржцев. За весь период в Петербурге вакцинировано 659 835 граждан, из них 556 163 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что ученые создали препараты, способные заменить вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv