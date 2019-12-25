Ученые создали препараты, способные заменить вакцину от коронавируса

Сейчас препараты проходят лабораторные испытания на животных.

Австралийские ученые создали два новых препарата для профилактики и лечения коронавируса. Предполагается, что их можно будет использовать вместо вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медицинского научно-исследовательского института им. Бергхофера (QIMR), который расположен в Брисбене.

В сообщении говорится, что препараты сейчас проходят лабораторные испытания на животных во Франции. Однако первые полученные результаты показали, что препараты эти безопасны. У них есть ограниченный ряд побочных эффектов.

Известно, что препараты воздействуют не на сам коронавируса, а на атакуемые им клетки. Первый препарат "маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку", а второй — повышает способность иммунной системы человека распознавать коронаиврус и бороться с ним.

"Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Наш первый препарат защищает не блокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активное распространение инфекции, удерживая рецептор заблокированным даже после заражения", — пояснил старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао.

По его словам, эти препараты способны противостоять вирусу сразу "на двух фронтах".

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