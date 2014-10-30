Количество активно больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 14,65%.

За неделю госпитализация больных COVID-19 в Петербурге выросла на 22,61%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 2 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Кроме того, на 10,39% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом. А за минувшую неделю количество активно больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 14,65%.

Для надежного блокирования дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в городе необходимо создание достаточной популяционной иммунной прослойки. Часть ее образовалась естественным путем за счет иммунитета лиц, переболевших COVID-19. Другая часть создается путем всеобщей вакцинации. На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости. Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывает жителей города, достигших 18-летнего возраста и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от COVID-19, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 21,5 тыс. человек.

Фото: Piter.tv