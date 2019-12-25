Клещи покусали более 500 петербуржцев за неделю

Чаще всего клещи нападали на людей в Курортном районе.

В пятницу, 17 сентября, в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили Piter.tv, что за неделю, с 6 по 12 сентября в больницы и поликлиники города обратились 507 человек с жалобой на укус клеща. Из них 56 – дети.

Большую часть клещей горожане "привозили" из пригородов и других регионов, однако 52 случая произошло на территории Петербурга. Чаще всего клещи нападали на людей в Курортном районе, там зафиксировали 23 случая. В Пушкинском районе зафиксировали 8 эпизодом, в Приморском – шесть, в Выборгском – четыре, в Петродворцовом – четыре, в Красносельском – три, а в Колпинском и Калининском – по два случая.

С начала сезона зарегистрировали 26 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, четыре – у детей до 14 лет. Также зафиксировано и 135 случаев боррелиоза, из которых 20 – у детей. Укусы получили за пределами города, а у заболевших не было прививок от клещевого энцефалита.

Ранее мы писали, что двух детей сбили на бульваре Трудящихся в Колпино.

Фото: Pexels