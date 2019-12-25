Двух детей сбили на бульваре Трудящихся в Колпино

Пострадавших девочек госпитализировали.

Вечером в среду, 15 сентября, на бульваре Трудящихся с разницей в несколько сотен метров произошло две аварии с молодыми петербурженками, которых госпитализировали после столкновения.

Первая авария произошла около 19:40. По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу напротив дома №12 по нерегулируемому пешеходному переходу и ехала на элекросамокате. Водитель "Фольксвагена" не смог избежать аварии. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести с гематомой на ноге и закрытой черепно-мозговой травмой.

Вторая авария, почти в то же время, произошла на перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой. Там в ДТП попала 17-летняя первокурсница. По предварительным данным, она ехала на роликах на "зеленый" свет, автомобилист скрылся с места аварии. Девушку госпитализировали с переломом позвонка и травмой головы.

Ранее мы писали, что житель Мурино выстрелил в воздух у пивного магазина в Петербурге.

Фото: Piter.tv