За неделю более 450 петербуржцев пострадали от укусов клещей

В черте города встретились с насекомым 79 человек.

С 23 по 29 июня 455 жителей Петербурга обратились в больницы после нападения клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу в четверг, 29 июня.

За неделю в черте города пострадали от насекомых 79 человек. Жалобы поступали чаще от жителей Пушкинского, Курортного и Приморского районов. Меньше укушенных зафиксировано во Фрунзенском, Невском и Колпинском районах.

В ходе исследования обнаружено два возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Боррелиоз нашли у 152 насекомых.

Отметим, что в число пострадавших от клещей попали 55 детей.

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга рассказали, как обезопасить детей от клещей.

Фото: Pxhere