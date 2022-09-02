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За неделю более 450 петербуржцев пострадали от укусов клещей
Сегодня, 21:19
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За неделю более 450 петербуржцев пострадали от укусов клещей

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В черте города встретились с насекомым 79 человек.

С 23 по 29 июня 455 жителей Петербурга обратились в больницы после нападения клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу в четверг, 29 июня.

За неделю в черте города пострадали от насекомых 79 человек. Жалобы поступали чаще от жителей Пушкинского, Курортного и Приморского районов. Меньше укушенных зафиксировано во Фрунзенском, Невском и Колпинском районах.

В ходе исследования обнаружено два возбудителя клещевого вирусного энцефалита. Боррелиоз нашли у 152 насекомых. 

Отметим, что в число пострадавших от клещей попали 55 детей. 

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга рассказали, как обезопасить детей от клещей.

Фото: Pxhere

Теги: клещи в ленинградской области, укусы клещей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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