Более ста детей пострадали от укусов клещей за минувшую неделю в Петербурге

От насекомых пострадали 715 человек.

В медицинские учреждения Петербурга с укусами клещей обратились родители 108 детей в период с 14 по 20 июля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре сегодня, 20 июля.

От насекомых пострадали 715 человек. В черте Северной столицы – 94 горожанина. Больше обращений оказалось из Курортного, Выборгского и Приморского районов.

Зарегистрированы четыре случая энцефалита, у 19 человек обнаружен боррелиоз.

Ранее мы рассказывали о том, что около 4,5 тысячи человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона.

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