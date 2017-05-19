Более ста детей пострадали от укусов клещей за минувшую неделю в Петербурге

В медицинские учреждения Петербурга с укусами клещей обратились родители 108 детей в период с 14 по 20 июля. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре сегодня, 20 июля.
От насекомых пострадали 715 человек. В черте Северной столицы – 94 горожанина. Больше обращений оказалось из Курортного, Выборгского и Приморского районов.
Зарегистрированы четыре случая энцефалита, у 19 человек обнаружен боррелиоз.
Ранее мы рассказывали о том, что около 4,5 тысячи человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все