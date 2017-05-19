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От клещей пострадали более 100 детей Петербурга за неделю
Сегодня, 19:50
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От клещей пострадали более 100 детей Петербурга за неделю

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После нападения насекомых обратились к медикам 528 человек.

С 30 по 6 июля от клещей пострадал 101 ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

После нападения клещей обратились к медикам 528 человек. В частности, 85 случаев укуса насекомых произошло в черте города. Чаще на вредителей жаловались жители Курортного и Пушкинского районов. Самые безопасные районы города – Фрунзенский, Калининский и Петродворцовый.

Энцефалитными оказались пять насекомых. От клещевого боррелиоза пострадали 14 человек. 

За последние семь дней против клещевого энцефалита привились 667 жителей Северной столицы, из них – 341 ребенок.

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга рассказали, как обезопасить детей от клещей.

Фото: Pxhere

Теги: клещи в ленинградской области, клещи статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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