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За неделю почти 70 жителей Ленобласти госпитализировали с ОРВИ
Сегодня, 15:44
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nastya960

За неделю почти 70 жителей Ленобласти госпитализировали с ОРВИ

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На данный момент в области нет эпидемии.

За неделю в стационары Ленобласти госпитализировали 67 человек, большая часть из заболевших – дети. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по области.

На данный момент в области нет никакой эпидемии, заболеваемость ниже порогового значения на 51,7%. Однако, по сравнению с прошлой неделей, количество заболевших людей увеличилось на 10,4%.

Среди тех, кого госпитализировали с ОРВИ в больницу, более 60% – дети (51 человек). Грипп пока что ни у кого не был диагностирован.  

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации петербуржцам, как не заразиться гриппом и ОРВИ.

Фото: pixabay 

Теги: ленобласть, орви
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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