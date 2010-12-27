За неделю почти 70 жителей Ленобласти госпитализировали с ОРВИ

На данный момент в области нет эпидемии.

За неделю в стационары Ленобласти госпитализировали 67 человек, большая часть из заболевших – дети. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по области.

На данный момент в области нет никакой эпидемии, заболеваемость ниже порогового значения на 51,7%. Однако, по сравнению с прошлой неделей, количество заболевших людей увеличилось на 10,4%.

Среди тех, кого госпитализировали с ОРВИ в больницу, более 60% – дети (51 человек). Грипп пока что ни у кого не был диагностирован.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации петербуржцам, как не заразиться гриппом и ОРВИ.

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