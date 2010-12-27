Роспотребнадзор дал рекомендации петербуржцам, как не заразиться гриппом и ОРВИ

Соблюдение простых гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих в случае уже начавшегося простудного заболевания? Соблюдение следующих простых гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения инфекции.

Как не заразиться при гриппе и ОРВИ

- после посещения общественных мест нужно обязательно мыть руки, намыливать руки мылом нужно не менее 20 секунд;

- после мытья рук не стоит пользоваться автоматической сушилкой, лучше одноразовые бумажные полотенца;

- по возвращении домой вымыть мылом стоит и лицо, также нужно промыть или оросить носовые ходы изотоническим раствором соли;

- прикасаться к лицу и глазам можно только вымытыми руками;

- при нахождении в общественных местах желательно убирать волосы, так как контактируя с лицом, они увеличивают риск инфицирования.

Как не заразить окружающих при гриппе и ОРВИ

- нужно минимизировать телесные контакты со здоровыми людьми;

- при недомогании и невозможности остаться дома, нужно использовать одноразовую маску (менять ее нужно каждый час);

- при кашле и чихании прикрывать рот одноразовым платком, при его отсутствии – ладонями или локтевым сгибом;

- пользоваться только личной или одноразовой посудой;

- изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца

- проводить влажную уборку дома ежедневно. Для дезинфекции воздуха использовать портативные кварцевые лампы и воздухоочистители.

Фото: Роспотребнадзор; pixabay