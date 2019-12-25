За неделю 380 петербуржцев пострадали от укусов клещей

В том числе 85 детей до 17 лет.

За неделю почти четыре сотни петербуржцев пострадали от укусов клещей. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в управлении Роспотребнадзора по городу.

С 29 апреля по 5 мая в больницы обратились 380 человек, в том числе 85 детей до 17 лет. Больше всего укусов в Пушкинском районе. Единичные случаи встретились в Приморском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском, Курортном, Московском, Колпинском районах.

Добавим, что один из 176 клещей имел положительный анализ на возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). А у 48 из 173 обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Отмечается, что случаев заболевания инфекциями не было.

Ранее мы писали, что в Ленобласти с начала сезона от укусов клещей пострадали 123 человека. В том числе от насекомых пострадали 30 детей.

Фото: pexels