В Ленобласти с начала сезона от укусов клещей пострадали 123 человека

В том числе от насекомых пострадали 30 детей.

В этом сезоне в Ленобласти от укусов клещей пострадали уже 123 человека, в том числе 30 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы во всех районах Ленобласти, но чаще всего клещи нападали на людей в Гатчинском, Тосненском, Тихвинском, Киришском, Всеволожском районах.

Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В 47 регионе привито более 25 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

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