Коптевский суд оштрафовал жителя Московской области, который находился в столице без уважительных причин.

За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек. Решения выносил Московский городской суд.

Нарушивших самоизоляцию граждан оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Дела в суд поступали с 4 по 7 апреля. Все они о правонарушениях, предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ. Это статья "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Так Коптевский суд оштрафовал жителя Московской области, который находился в столице без уважительных причин. Пребраженский суд вынес решение по делу женщины, которая сорвала оградительную ленту на спортплощадке и занималась на ней.

В Щербинском суде рассмотрят семь дел нарушителей, которые находились от дома на расстоянии более 100 метров без законных оснований.

Ранее в Свердловской области утвердили штрафы за несоблюдение самоизоляции.

Видео: Youtube/Московская Государственная Дума