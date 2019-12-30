В Петербурге 13-летние подростки под дулом пистолета забрали у курьера пиццу

Общая сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей.

В среду, 29 января, стало известно о том, что в Петербурге 13-летние подростки под дулом пистолета забрали у курьера заказ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел рано утром. Подростки подошли к курьеру-мигранут и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать заказ. В итоге хулиганы забрали пиццу, две тысячи рублей и телефон. После молодые люди скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Самому младшему члену "банды" оказалось 13 лет.

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