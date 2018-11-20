"Третий парк" заплатит 450 тысяч за наезд на петербуржца

Авария нанесла серьезный вред здоровью мужчины.

Петербургский суд назначил для автобусного парка "Третий парк" штраф в размере 450 тысяч рублей за сбитого прохожего. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. По данным следствия, водитель общественного средства признан виновным в наезде на мужчину.

Инцидент произошел около 34 здания по улице Тельмана. Местный житель переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда с ним столкнулся автобус. В течение продолжительного времени жертва ДТП находилась в больнице и лечилась от полученных травм. В отношении шофера возбуждено уголовное дело.

Напомним, что суд оштрафовал МО "Дворцовый округ" за незаконную замену плитки.

Фото: Piter.tv

