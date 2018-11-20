Суд оштрафовал МО "Дворцовый округ" за незаконную замену плитки

Реконструкция территории у памятника регионального значения обошлась администрации в 7,5 млн рублей.

Администрация МО "Дворцовый округ" получила судебное постановление об устранении нарушений,связанных с тротуарной плиткой по невскому проспекту. По сведениям Объединенной пресс-службы судов по региону, во дворе исторического здания "Дом Котомилина К.Б." специалисты положили плитку, хотя разрешение на проведение работ у КГИОПа запрошены не были. Позже выяснилось, что заказчиком стала местная администрация.

За произвольное изменение участка суд постановил выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Известно, что чиновники потратили на замену асфальта плиткой сумму в 7,5 миллиона рублей.

Напомним, что у "Пионерской" наледь с крыши дома пробила голову молодой петербурженке.

Фото: Piter.tv