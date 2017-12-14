МО "Дворцовый округ" потратило 8.7 млн рублей не по назначению

Основные нарушения были выявлены в заключении контрактов по благоустройству и в организации досуговых мероприятий.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга завершила проверку деятельности Дворцового округа за три последних года. В результате КСП выявил свыше 490 нарушений в формировании и исполнении бюджета внутригородского муниципального образования "Дворцовый округ".

Общая сумма нарушений составляет не менее 29,9 млн рублей. Потери местного бюджета оцениваются в 5,8 млн рублей. Отмечается, что основные нарушение обнаружили в контрактах по благоустройству и организации досуговых мероприятий.

КПС установила, что администрация муниципального образования за бюджетные средства приобретала для сотрудников аппарата и администрации абонементы в фитнес-центры и в студии танцев. Также муниципалы использовали деньги для подарков для сборных команд и коллективов образовательных учреждений и оплачивали экскурсии для жителей не учитывая количество человек.

Среди серьезных нарушений стало и незаконные работы по замене асфальта и тротуарной плитки на территории объектов культурного наследия на общую сумму 7,5 млн рублей. По результатам проверки Контрольно-счетная палата направила отчет Губернатору Петербурга, Председателю городского ЗакСа, в ГУВД СПб и ЛО, в ФНС и Прокурору.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что КГИОП выявил дефекты в ремонте фасадов исторических зданий Петербурга.

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