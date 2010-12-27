КГИОП выявил дефекты в ремонте фасадов исторических зданий Петербурга

Ведомство проверило состояние 76 объектов культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подготовил отчет вице-губернатору Игорю Албину о состоянии 76 исторических зданий в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Албина, в 2018 году работы по капитальному ремонту ведутся на 257 фасадах домов. Среди них 73 многоквартирных жилых дома относятся к объектам культурного наследия, а 170 к историческим памятникам. В результате проверки КГИОП нашел дефекты работы на 11 фасадах. До завершения работ фонд регионального оператора обещает устранить все замечания.

Напомним, что Игорь Албин дал поручение о проверки качества ремонтов исторических фасадов после того, как был поврежден барельеф на фасаде здания по адресу Ропшинская №1. Всего на ремонт фасадов на текущий год было выделено 677,5 млн рублей. На сегодняшний день в центральной части Петербурга в ремонте нуждаются еще 51 фасад.

Фото: КГИОП