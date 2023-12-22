В 2023 году в Петербурге отремонтировали более 400 нежилых зданий

Следить за содержанием фасадов помогал искусственный интеллект.

В Петербурге в 2023 году отремонтировали фасады 438 нежилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 28 марта.

В прошлом году мониторинг состояния домов осуществляли по пяти направлениям. Так, 31% нарушений приходится на нарушения в части неосуществления обязанностей по выполнению ремонта фасадов и кровель (первое и второе направления), 47% – на очистку и промывку домов, 7% – на отсутствие или содержание с нарушениями требований действующего законодательства знаков адресации и 15% – на размещение без согласования дополнительного оборудования. Всего инспекторы ГАТИ осмотрели 5233 объекта.

Следить за содержанием фасадов помогал искусственный интеллект. Нейросетевой комплекс "Городовой", применяемый с июля 2023 года, зафиксировал нарушения на 389 объектах.

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ усилит контроль содержания дворов Петербурга.

Фото: Piter.TV