Речь идет о зданиях на Лиговском проспекте, 108, и на Макаровской улице, дом 2 литера "В" в Кронштадте.

В ГАТИ вручили сертификаты добросовестным владельцам нежилых зданий, которые были отреставрированы. Об это сообщили в tg-канале инспекции.

Два фасада нежилых зданий после обращения ГАТИ внимания на имеющиеся проблемы полностью отреставрировали. Пресс-служба ГАТИ

Речь идет о зданиях на Лиговском проспекте, 108, и на Макаровской улице, дом 2 литера "В" в Кронштадте. Фасады этих зданий нуждались в реставрации. Владельцы объектов выделили средства на ремонт и привели фасады в порядок.

Ранее мы писали, что двое вандалов разрисовали стену Дворца Бобринских.

Фото: пресс-служба ГАТИ