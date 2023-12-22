В ГАТИ вручили сертификаты добросовестным владельцам нежилых зданий, которые были отреставрированы. Об это сообщили в tg-канале инспекции.
Два фасада нежилых зданий после обращения ГАТИ внимания на имеющиеся проблемы полностью отреставрировали.
Пресс-служба ГАТИ
Речь идет о зданиях на Лиговском проспекте, 108, и на Макаровской улице, дом 2 литера "В" в Кронштадте. Фасады этих зданий нуждались в реставрации. Владельцы объектов выделили средства на ремонт и привели фасады в порядок.
Ранее мы писали, что двое вандалов разрисовали стену Дворца Бобринских.
Фото: пресс-служба ГАТИ
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