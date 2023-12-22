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В ГАТИ вручили сертификаты добросовестным владельцам нежилых зданий
Сегодня, 10:26
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В ГАТИ вручили сертификаты добросовестным владельцам нежилых зданий

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Речь идет о зданиях на Лиговском проспекте, 108, и на Макаровской улице, дом 2 литера "В" в Кронштадте.

В ГАТИ вручили сертификаты добросовестным владельцам нежилых зданий, которые были отреставрированы. Об это сообщили в tg-канале инспекции. 

Два фасада нежилых зданий после обращения ГАТИ внимания на имеющиеся проблемы полностью отреставрировали.

Пресс-служба ГАТИ

Речь идет о зданиях на Лиговском проспекте, 108, и на Макаровской улице, дом 2 литера "В" в Кронштадте. Фасады этих зданий нуждались в реставрации. Владельцы объектов выделили средства на ремонт и привели фасады в порядок.

Ранее мы писали, что двое вандалов разрисовали стену Дворца Бобринских.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, дома петербурга, ремонт фасадов, сертификаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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