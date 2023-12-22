Двое вандалов разрисовали стену Дворца Бобринских

Злоумышленники сфотографировали результат своей противоправной деятельности для отчетности по чьему-то заданию.

Хулиганы разрисовали фасад Дворца Бобринских. Накануне, 19 марта, инспекторы ГАТИ выявили постороннее графическое изображение на объекте культурного наследия федерального значения и обратились в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Правоохранители и сотрудники ГАТИ отсмотрели видеозапись, на которой вандалы наносили надпись на стену дворца.

Двое молодых людей сначала долго присматривались к улице и зданиям. Выбрав место, они предварительно сделали фото. А после – запечатлели результат своей противоправной деятельности, будто для отчетности по чьему-то заданию. Пресс-служба ГАТИ

Постороннее графическое изображение не продержалось на фасаде и суток. К середине дня стену отмыли. Информацию о факте вандализма передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что яркую вспышку в небе над Петербургом заметили в ночь на 20 марта.

Видео: пресс-служба ГАТИ