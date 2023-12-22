Двое вандалов разрисовали стену Дворца Бобринских

Хулиганы разрисовали фасад Дворца Бобринских. Накануне, 19 марта, инспекторы ГАТИ выявили постороннее графическое изображение на объекте культурного наследия федерального значения и обратились в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Правоохранители и сотрудники ГАТИ отсмотрели видеозапись, на которой вандалы наносили надпись на стену дворца.
Двое молодых людей сначала долго присматривались к улице и зданиям. Выбрав место, они предварительно сделали фото. А после – запечатлели результат своей противоправной деятельности, будто для отчетности по чьему-то заданию.
Пресс-служба ГАТИ
Постороннее графическое изображение не продержалось на фасаде и суток. К середине дня стену отмыли. Информацию о факте вандализма передали сотрудникам полиции.
Ранее мы писали, что яркую вспышку в небе над Петербургом заметили в ночь на 20 марта.
Видео: пресс-служба ГАТИ
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