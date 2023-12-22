Яркую вспышку в небе над Петербургом заметили в ночь на 20 марта

Никаких официальных данных о происшествиях, объясняющих данное явление, не поступало.

В 00:28 часов ночи городские видовые камеры зарегистрировали яркое свечение на юге Петербурга. Судя по записям, свечение произошло на поверхности земли и озарило огромный каркас низких облаков над городом.

Однако точно определить, откуда исходил свет, не представлялось возможным. Источник мог располагаться как в пределах города, так и в южных окрестностях.

Никаких официальных данных о происшествиях, объясняющих данное явление, не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: видовые веб-камеры Петербурга (скриншот)