Фасады семи домов-объектов культурного наследия приведут в порядок в Петербурге

Реставраторы будут работать сразу в нескольких районах. В общей сложности на восстановление исторического облика зданий выделят до 2,1 млрд рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил сразу 7 тендеров на ремонт фасадов семи домов-объектов культурного наследия города в разных районах. Как выяснил Piter.TV из документации на сайте госзакупок, в общей сложности на сохранение исторического облика зданий готовы потратить до 2,1 млрд рублей.

Выбранным подрядчикам нужно будет заняться как дворовыми, как и лицевыми фасадами. Работ предстоит немало - в каждом мз зданий нужно будет восстановить кирпичную кладку и лепной декор, заново воссоздать кованные и деревянные элементы, а также частично отремонтировать кровлю.

Больше всего вложений от города предположительно достанется "Дому текстилей" на Московском проспекте. Начальная цена контракта на его ремонт составляет почти 594 млн рублей. Построенный в 1941 году в стиле "Сталинский классицизм", он был предназначен для семей работников отраслей экономики, хозяйства, науки и культуры, которые трудились в Московском районе.

Следующим по начальному финансированию оказался "Дом П.А. Бенигсена" на 12-ой линии В.О. - его ремонт оценили в 426, 5 млн рублей. Здание было возведено в 1902 году и относится к стилю "эклектика". Название произошло от фамилии графа - заказчика строительства.

В тройке объектов с самым крупным контрактом оказался Дом П.Н. Парусова (№19 по Введенской улице), который планируют отреставрировать за 338,7 млн рублей. Построенное в 1903 году по проекту архитектора Мульханова здание привлекает своими витражами в стиле модерн.

Также реставрация фасадов ожидает Дом П.Т. Бадаева (Восстания, 19). На данный момент на эти нужды готовы выделить 307,6 млн рублей. Здание в стиле модерн примечательно своей изогнутой формой и несколькими барельефами.

Наконец, в городе готовятся привести в порядок Дом А.М. Александрова на Кирочной улице (начальная цена контракта составляет 206,8 млн рублей), модерновый "Дом Л.Р. Шредер" на улице Володи Ермака (123,1 млн рублей) и "Дходный дом Е. П. Михайлова" (146,4 млн рублей). В последнем с 1915 года проживал худжник-живописец Борис Михайлович Кустодиев.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 20-х чисел июня.

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Фото: Citywalls.ru