В Петербурге частично определились с оформителями города к Новому 2023 году

Всего на украшение Северной столицы предстоящей зимой готовы выделить 353,4 млн рублей.

ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" объявило сразу 15 тендеров на подготовку Северной столицы к Новому 2023 году и Рождеству. Как выяснил Piter.TV, названия нескольких компаний-победителей конкурсов, которым будет поручено заняться праздничным оформлением, уже опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчик разместил несколько тендеров, связанных с украшением столицы зимой. Если посчитать полную стоимость декора и световых композиций во всех представленных районах, получится 353,4 млн рублей.

О первых 5 закупках стало известно в конце мая. Они посвящены световому оформлению Петербурга в любимые многими горожанами и туристами зимние праздники. Судя по техзаданию, к Новому году центр города озарят гирлянды на деревьях и кустарниках, а также световые фигуры в виде звезд и шаров. Они появятся у Смольного, Михайловского замка, на площади Ломоносова и в Румянцевском саду. На газонах у Таврического дворца разместят светодиодные скульптуры, изображающие оленя, снеговика и Деда Мороза. Этой частью оформления займутся ООО "Авангард Медиа Груп" и ООО "Формула".

Световые композиции в красно-золотой гамме на опорах освещения Невского проспекта и Дворцовой площади выполнит выполнит ООО "Светодизайн". Также благодаря работе ООО "ОМ-консалтинг" в вечернее время огнями засияют более 20 мостов в Центральном и Адмиралтейском районах города. Наконец, ООО "Компания Омега" предоставит световые элементы с эффектом падающего снега на деревьях, композиции "Хрустальный перезвон" и оформление нескольких арок на Большой Конюшенной. Эта же компания разместит светодиодную композицию в форме сердца на Итальянском мосту и обеспечит иллюминацию над Дворцовым мостом с каналом Грибоедова.

Еще 10 закупок появилось в открытом доступе 24 июня. "Городской центр рекламы и праздничного оформления" ищет подрядчиков, готовых предоставить для грядущих праздников новогодние искусственные ели высотой 14, 8 м и 6 м - в каждом из районов появится от 2 до 4 "зеленых красавиц". Дополнительно в Центральном, Василеостровском, Калининском, Кировском, Красносельском, Кронштадском Московском и Невском районах установят и более высокие деревья - 20 и 25 м в высоту.

Кроме того, решается вопрос с оформителями световых композиций на Володарском, Большеохтинском мостах и мосту Александра Невского. В Салтыковском сквере в начале 2023 года задумали разместить Светодинамический фонтанный комплекс "Эрмитаж", на площади Растрелли - композицию "Часы Ангелы", а на Северной площади - композицию "Новогоднее королевство", напоминающую дворец Снежной королевы. Поиск компаний, которые смогут воплотить все эти идеи, еще не завершен.

Праздничные композиции будут напоминать о торжестве и на выезде из города. Встречать петербуржцев за рулем будут надписи "С Новым годом!" и "2023" на декоративных ограждениях путепровода. Победителей этого конкурса также объявят в ближайшее время.

Добавим, что все перечисленные декорации необходимо изготовить и представить на суд заказчика не позднее 30 октября 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на капремонт заброшенного дома на Старо-Петергофском проспекте направят 1 млрд рублей.

Фото: zakupki.gov.ru (описание закупки)