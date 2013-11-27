На капремонт заброшенного дома на Старо-Петергофском проспекте направят 1 млрд рублей

Исполнителю предстоит выполнить перепланировку всех 150 квартир, которые были расселены.

АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" объявило тендер на проведение капремонта квартир в заброшенном доме №14А по Старо-Петергофскому проспекту. Начальная цена контракта с будущим подрядчиком составила 1,084 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как выяснил Piter.TV, на данный момент здание полностью расселено. Исполнителю придется с нуля обустраивать инженерные коммуникации. Кроме того, в техническое задание входит демонтаж перегородок, укрепление стен и сводов из кирпича и перепланировка всех 150 квартир. Также в подъездах установят лифтовые кабины.

Наконец, дом нуждается в работах по восстановлению фасада - в частности, подрядчик проведет ремонт эркера и балконов третьего этажа и займется восстановлением архитектурно-лепной декора.



Завершить капитальный ремонт нужно до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе разрешено до 15 июля 2022-ого.

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Фото: Citywalls.ru