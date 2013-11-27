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На капремонт заброшенного дома на Старо-Петергофском проспекте направят 1 млрд рублей
Сегодня, 15:33
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На капремонт заброшенного дома на Старо-Петергофском проспекте направят 1 млрд рублей

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Исполнителю предстоит выполнить перепланировку всех 150 квартир, которые были расселены.

АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" объявило тендер на проведение капремонта квартир в заброшенном доме №14А по Старо-Петергофскому проспекту. Начальная цена контракта с будущим подрядчиком составила 1,084 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок. 

Как выяснил Piter.TV, на данный момент здание полностью расселено. Исполнителю придется с нуля обустраивать инженерные коммуникации. Кроме того, в техническое задание входит демонтаж перегородок, укрепление  стен и сводов из кирпича и перепланировка всех 150 квартир. Также в подъездах установят лифтовые кабины. 

Наконец, дом нуждается в работах по восстановлению фасада - в частности, подрядчик проведет ремонт эркера и балконов третьего этажа и займется восстановлением архитектурно-лепной декора.

Завершить капитальный ремонт нужно до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе разрешено до 15 июля 2022-ого. 

Ранее мы сообщили о том, что на улице Соколова в Сосновом Бору проведут масштабное благоустройство.

Фото: Citywalls.ru

Теги: госзакупки, капитальный ремонт, санкт-петербург, старо-петергофский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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