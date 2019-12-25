На улице Соколова в Сосновом Бору проведут масштабное благоустройство

Территорию сделают более удобной для посетителей городского пляжа. Начальная цена контракта - 62 млн рублей.

Администрация Сосновоборского городского округа объявила тендер на проведение 2 и 3 этапа благоустройства общественной территории вдоль улицы Соколова. Как выяснил Piter.TV, пространство, отделяющее городской пляж от волейбольного центра, преобразят за 62 млн рублей (57,8 млн из них выделены из регионального бюджета).

Подрядчику предстоит продолжить велодорожку, начатую на первом этапе проекта, от пересечения с Боровой улицей до выхода на пляж. Кроме того, будет обустроена специальная пешеходная зона для отдыхающих, которая поможет комфортно и безопасно добраться к берегу.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 5 июля.

Ранее мы сообщили о том, что парковой зоне Тосно отремонтируют стадион за 217 млн рублей.

Фото: Пресс-центр администрации СГО