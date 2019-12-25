В парковой зоне Тосно отремонтируют стадион за 217 млн рублей

Закончат работы к концу октября 2024 года.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на выполнение капремонта стадиона в парковой зоне Тосно. Как стало известно Piter.TV, на проект выделено почти 217 млн рублей.

Спортивный объект расположен по адресу : улица Ани Алексеевой, д. 29а. В структуру стадиона входят 2 футбольных поля размером 105м х 68м и 90м х 68м, а также сектор для прыжков в длину, площадку ГТО, детский игровой комплекс, зрительские трибуны и раздевалки с душевыми, санузлами, и медкабинетом.

Ремонт будет проходить в несколько этапов: на первом из них, согласно техзаданию, предполагается преображение первого футбольного поля, площадки для нормативов ГТО, детской площадки и трибун для зрителей. Завершить эти мероприятия нужно до конца августа 2023 года. На следующем этапе пройдет ремонт второго футбольного поля и замена системы освещения.

Завершить работы, согласно контракту, необходимо до 31 октября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 июля.

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