За наезд на пешехода на Ленинском проспекте водитель предстанет перед судом

Пешеход переходил дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

За наезд на пешехода в Московском районе Петербурга водитель предстанет перед судом. Об этом сообщила районная прокуратура.

По версии следствия, вечером 7 августа 2023 года 54-летний обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть Ленинского проспекта на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 30-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

На выходных под Тосно пешеход попал под иномарку.

Видео: прокуратура СПб