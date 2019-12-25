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За могилами русских адмиралов будет ухаживать город
Сегодня, 14:20
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За могилами русских адмиралов будет ухаживать город

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Адмиралы, попавшие в список, захоронены на Никольском кладбище.

В Петербурге расширили перечень захоронений, за которыми ухаживает город. Соответствующие поправки в распоряжение правительства внес губернатор города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Распоряжение "Об утверждении перечня мест захоронений на кладбищах Санкт-Петербурга известных граждан, внесших значительный вклад в историю России и Санкт-Петербурга" дополнили шестью именами военно-морских и государственных деятелей России, чьи могилы находятся на Никольском кладбище. 

Речь идет об адмиралах Алексее Бирилеве, Федоре Гирсе, Иване Григоровиче, вице-адмирале Алексее Епанчине и контр-адмирале Иване Чагине. 

Уход за надгробиями этих адмиралов будет осуществлять СПГКУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела".

говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петербурге наказали преступников, избивших мужчину до смерти у могилы Цоя.

Фото: lavra.spb.ru/

 

Теги: адмиралы, кладбище, могила
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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