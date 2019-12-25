В Петербурге наказали преступников, избивших мужчину до смерти у могилы Цоя

Трагедия произошла в августе 2019-го года.

В Петербурге осудили двух мужчин, которые напали на человека недалеко от могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище. Пострадавший скончался в результате множественных ударов. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в августе 2019-го года Николай Масницкий и Павел Порфирьев преследовали мужчину на кладбище, после чего напали на него в 55 метрах от могилы Цоя. Злоумышленников признали виновными по ч.4 ст.111 УК РФ.

Преступникам назначили наказание в виде лишения свободы каждому на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Также Piter.TV сообщил о том, что на стройке в Новогорелово сорвался подъемник с рабочими.

Фото: Piter.TV