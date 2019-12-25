За мобилизованными сотрудниками сохранят рабочие места

Это будет распространяться и на сотрудников коммерческих предприятий.

Действие трудового договора с мобилизованными гражданами будет приостановлено, но при этом за ними сохранится рабочее место. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал военный комиссар города Сергей Качковский.

Не имеет значения, работал ли человек в государственном учреждении или в коммерческом. Если у мужчины есть бронь от работодателя, то он не подлежит мобилизации.

Бронь для этого и существует, что это те граждане, которые необходимы для работы экономического комплекса, для системообразующего, для жизнедеятельности региона, государства и прочее. Сергей Качковский.

Сколько гражданам необходимо прибывать на военной службе — определяет президент.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"