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За мобилизованными сотрудниками сохранят рабочие места
Сегодня, 10:45
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За мобилизованными сотрудниками сохранят рабочие места

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Это будет распространяться и на сотрудников коммерческих предприятий.

Действие трудового договора с мобилизованными гражданами будет приостановлено, но при этом за ними сохранится рабочее место. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал военный комиссар города Сергей Качковский. 

Не имеет значения, работал ли человек в государственном учреждении или в коммерческом. Если у мужчины есть бронь от работодателя, то он не подлежит мобилизации. 

Бронь для этого и существует, что это те граждане, которые необходимы для работы экономического комплекса, для системообразующего, для жизнедеятельности региона, государства и прочее.

Сергей Качковский.

Сколько гражданам необходимо прибывать на военной службе — определяет президент. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: мобилизация, работа, рабочее место
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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