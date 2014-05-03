За минувшую пятницу в Ленобласти заболело 386 человек коронавирусом

Заболеваемость в области продолжает расти.

За минувшую пятницу, 12 ноября, в Ленинградской области зафиксировали 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было известно о 386 случаях, т.е. на 10 меньше. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Заболеваемость в области продолжает расти. Так, за прошедшие сутки во всех регионах Ленобласти выявили случаи заражения коронавирусом. В частности, во Всеволожске инфицировано 25 человек, в Гатчине – 24, в Киришах и Тихвине – по 23,в Выборге – 19, в Кингисеппе – 12, в Бокситогорске – 11, в Лодейное Поле – 10, в Подпорожье и Кудрово – по 9.

Ранее в Ленобласти ввели новые ограничения и запретили проведение массовых мероприятий. Ограничения коснулись салонов красоты, парикмахерских, а также ресторанов, кафе.

Фото: Piter.tv